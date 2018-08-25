TSK'dan Zafer Haftası videoları

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırlandı.
26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde hazırlanan videoların hafta boyunca sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı belirtildi.
TSK, 6 seriden oluşan videoların ilkini bugün paylaştı.
Büyük Zafer’e Adım Adım. pic.twitter.com/nhRdu89S7Q— TSK (@TSKGnkur) 25 Ağustos 2018
TSK'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, "Büyük Zafere Adım Adım" başlığını taşıyor.
Tarihi görüntülerin yer aldığı 30 saniyelik videoda topçu ve süvari birliklerinin Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeleleri yer alıyor.
Kaynak: AA