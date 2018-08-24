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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Rus bakan Noskov ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile Arjantin'de görüştü.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Rus bakan Noskov ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile Arjantin'de bir araya geldi. 

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Kaynak: AA

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