Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında orman yangını

Şanlıurfa Haliliye'de bulunan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonunda alevler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Ormanda bulunan bir kaplumbağayı da ekipler kurtararak araca aldı. Çalışmaları olay yerinde koordine eden Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadıl Topdağ, her ihtimale karşı soğutma çalışmalarının yarına kadar devam edeceğini belirtti.

Topdağ, soğutma işlemlerinin ardından yangının çıkış sebebi ve zarar gören ağaçlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını anlattı.

Kaynak: AA