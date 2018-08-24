  • 24 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.102
    EURO 7.07
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.83
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Akar ve Fidan Rusya'da Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Akar ve Fidan Rusya'da Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Rusya'da. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Akar ve Fidan Rusyada Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, resmi ziyaret için sabah saatlerinde Moskova'ya gitti.

Heyet, ilk olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindekilerle bir araya geldi. Görüşmede bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Heyet, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, 17 Ağustos'ta da Moskova'ya giderek, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER