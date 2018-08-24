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Rusya ile vize konusunda istişare mekanizması oluşturulacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Türkiye arasında vize konusunda istişare mekanizması oluşturulacağını söyledi.

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Rusya ile vize konusunda istişare mekanizması oluşturulacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. 

İki bakan, başbaşa görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. 

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile vizelerin kaldırılmasının gündemde olduğunu belirterek şunları söyledi: 

"Mutabakat sağlamak zor değil. En kısa sürede müjdeyi alacaksınız. Türk vatandaşlarına vize uygulamasında kolaylaştırmalar için ortak istişare mekanizması kurulmasında anlaştık."

"İdlib'de askeri çözüm felaket olur"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Suriye konusunda Rusya ile işbirliğinin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: 

"Suriye'de ateşkesi devam ettirmek için Rusya'yla çalışmaya devam etmemiz lazım. İdlib çatışmasızlık alanının korunması insani açıdan, terörle mücadele açısından önemlidir. Askeri çözüm felaket olur."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: vize, sergey lavrov, rusya, Mevlüt Çavuşoğlu
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