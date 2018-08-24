Fırat Kalkanı operasyonu 2. yılında

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye, çok kritik sınavlar verdi. Bunların en önemlilerinden biri de Fırat Kalkanı operasyonu oldu. Sivillerin güvenliği ön planda tutularak kontrollü şekilde yürütülen operasyon 7 ay sürdü. 67 Mehmetçiğin şehit olduğu operasyon sonucu Cerablus, Çobanbey ve El Bab'ı da içeren Fırat'ın batısı DEAŞ teröründen temizlendi.

TRT Haber 216 gün süren Fırat Kalkanı Operasyonu'nu masaya yatırdı.

DEAŞ terörü en mutlu günlerini kana buladı

Tarih 20 Ağustos 2016. Beybahçe Mahallesi - Gaziantep...

Besna ve Nurettin Akdoğan, en mutlu günlerinden birini yaşıyordu. Terörün kanlı eli, onları kına gecelerinde yakaladı. Düğün salonundaki patlamada, 33'ü çocuk 57 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 100'e yakındı.

2 gün sonra, terör örgütü DEAŞ'a karşı, ülke genelinde operasyonlar başlatıldı. Aynı tarihlerde örgüt, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 2 kez havan ateşi açtı. Bu, bardağı taşıran son damla oldu.

24 Ağustos'ta operasyon için düğmeye basıldı

Türk sınır birlikleri, 60 obüs mermisi ile Cerablus ve Münbiç'i ağır bombardımana tuttu. Karkamış'taki sivil halk ise kısa sürede tahliye edildi. Takvimler, 24 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde, Türk silahlı Kuvvetleri "Fırat Kalkanı Operasyonu" için düğmeye bastı.

Operasyonun iki temel amacı vardı. Birincisi DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerini sınırdan temizlemek ve Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü PKK/PYD kontrolünde bir terör koridoru oluşmasını engellemekti. İkincisi ise bölgenin yeniden yerleşime açılması ve böylece Türkiye'ye gelen Suriyeliler için güvenli bir alan inşa etmekti.

15 saat sonra Cerablus'ta kontrol sağlandı

Harekatın başlamasından sadece 15 saat sonra, Cerablus'ta kontrol tamamen sağlandı.

25 Ağustos 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri, "Topraklar ilhak edilmeyecek, Özgür Suriye Ordusu'na bırakılacaktır." açıklaması yaptı.

29 Ağustos itibarı ile 400 kilometrekarelik alanda bulunan 43 köy, DEAŞ ve PKK/PYD'nin elinden alındı.

92 gün sonunda, tuzaklanmış 40 mayın ve bin 707 el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

El-Bab terör örgütlerinden temizlendi

24 Şubat 2017'de ise Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, El-Bab'ın kontrolünü DEAŞ'tan tamamen aldı.

216 gün süren operasyonla, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus, Çobanbey ve El Bab bölgelerinden DEAŞ terör örgütü temizlendi. Operasyonda 600 civarı ÖSO mensubu ve 71 Türk askeri şehit oldu.

Sadece Fırat Kalkanı operasyonunda 3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

Fırat'ın batısındaki yerler de terörden temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Fırat Nehri'nin batısını YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri ise hız kesmedi.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, örgütün Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağladı. Planlanansa, kentte yerel unsurlardan oluşan bir yönetim kurulması.

Terörün yakıp yıktığı yerler Türkiye tarafından onarılıyor

Sahada sağlanan askeri başarının yanında, siviller de unutulmadı. Onlara sağlanacak güvenli bölge için Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azez'de sivil projeler geliştirildi. Halihazırda devam eden projelerle büyük oranda Türkiye'den giden yardımlarla güvenlik korunuyor. Altyapılar onarılıyor, okullar, hastaneler yeniden inşa ediliyor. Kurşunlarla delik deşik olmuş binalar yerini modern binalara bırakmaya başladı bile.

"Sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığı kurutuyoruz"

Öte yandan, ÖSO unsurlarının eğitiminin devamı ve sayılarının artması da sağlandı.

Şüphesiz bu, 10 ay sonra başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için de gözle görülür bir avantaj oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık tehditlerin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz.Sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığın kendisini kurutmak için hamleler yapıyoruz." diyerek operasyonların kararlılıkla süreceği sinyalini vermişti.

"Hudutlarımızın dibinde tek bir terörist kalmayana, tüm Suriyeli kardeşlerimiz huzur içinde evlerine dönene kadar bu ülkedeki operasyonlarımız devam edecektir."

FETÖ'cüler tasfiye edildi, Türk ordusu gücünü gösterdi

Operasyonun en önemli kazanımlarından biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan güvenin perçinlenmesiydi.

Ordudaki FETÖ'cüler yüzünden, terörle mücadelede yaşanan aksaklıklar bu kez yoktu.

15 Temmuz'dan sadece 40 gün sonra başlayan operasyonda, FETÖ'cülerin tasfiye edilmesi ile Türk ordusu gerçek gücünü gösterdi.

Kaynak: TRT Haber