  • 27 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.102
    EURO 7.091
  • BIST 90185.99
    ALTIN 235.016
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK'dan "Süngülerin ucunda adım adım zafere" videosu

TSK'dan "Süngülerin ucunda adım adım zafere" videosu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zafer Haftası dolayısıyla hazırladığı altı serilik sunumun üçüncü klibini yayınladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırlandı. Serinin üçüncü klibi, TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Süngülerin ucunda adım adım zafere" konulu klipte; 27 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun bütün cephelerde yeniden taarruza geçtiği vurgulanarak bu taarruzların büyük çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla yaşandığı kaydedildi.

Afyonkarahisar’ın kurtuluşun şanlı ve şerefli müjdesi olduğuna dikkat çekilen videoda Başkomutanlık karargahı ile Batı Cephesi Komutanlığı Karargahının Afyonkarahisar’a taşındığı belirtildi. 

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER