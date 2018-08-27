TSK'dan "Süngülerin ucunda adım adım zafere" videosu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırlandı. Serinin üçüncü klibi, TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"Süngülerin ucunda adım adım zafere" konulu klipte; 27 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun bütün cephelerde yeniden taarruza geçtiği vurgulanarak bu taarruzların büyük çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla yaşandığı kaydedildi.
Afyonkarahisar’ın kurtuluşun şanlı ve şerefli müjdesi olduğuna dikkat çekilen videoda Başkomutanlık karargahı ile Batı Cephesi Komutanlığı Karargahının Afyonkarahisar’a taşındığı belirtildi.
Kaynak: İHA