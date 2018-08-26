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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Türkiye'yi tehdit edenler gereken cevabı misliyle alır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye'yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar." dedi.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Türkiyeyi tehdit edenler gereken cevabı misliyle alır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda vatandaşlara seslendi. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Büyük Türkiye'de ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir."

"Cevabı misliyle alırlar"

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'yi tehdit etmeye kalkanların gereken cevabı her zaman misliyle aldıklarını söyledi.

"Yeni bir yaklaşım göstermeliler"

Yıldırım, Türkiye'nin muhataplarının, bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçmeleri gerektiğini belirterek, "İlişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşım göstermelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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