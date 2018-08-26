MHP Genel Başkanı Bahçeli: Düşmandan kaçmayız, dövizden korkmayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt'te düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bahçeli, "Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız." dedi.

Döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir

"Düşmandan kaçmayız, dövizden korkmayız." diyen Bahçeli, taaruz ruhunun v etecrübesinin Türk milletinin sinesinde kor gibi yandığını ve Malazgirt şuurunun bayrak gibi dalgalandığını söyledi.

Terör örgütlerini kullananların taktiğinin Bizans taktiği olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA