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CHP'de grup toplantısı iptal
[Fotoğraf: AA ]
CHP, koronavirüs sebebiyle TBMM'deki salı günü düzenlenecek grup toplantısı iptal edildi.
Siyasette de koronavirüs önlemleri sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, salı günü Meclis'te yapacağı grup toplantısını iptal etti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşanan son gelişmeler doğrultusunda haftalık olağan grup toplantısının iptal edildiğini duyurdu.
CHP'de hafta başı yapılacak MYK toplantısı ise ertelenmedi.
Partide ayrıca salı günü Koronavirüs İzleme Komitesi toplanacak.
Etiketler: CHP tbmm CHP Grup toplantısıSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 14:30
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