Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan, üçüncü sondaj gemisi "Kanuni"nin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için Kanuni adı verilen üçüncü sondaj gemisi, 31 Ocak'ta teslim alınarak Türkiye Petrolleri envanterine kaydedildi.

Geminin, seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemleri Birleşik Krallık'ta tamamlandıktan sonra Türkiye'ye doğru yelken açtı. 18 günlük seyrin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki Türkiye karasularına giriş yapan gemi, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı.

Mürettebata koronavirüs tedbirleri uygulanacak

35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş-çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Koronavirüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçüncü sondaj gemimizi de aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 19 Şubat'ta, Türkiye'nin iki sondaj, iki de sismik araştırma gemisi olduğunu hatırlatarak, "Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu, 11 bin 400 metre derinliğe kadar inebilen altıncı nesil bir ultra deniz sondaj gemisidir. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin, geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz." diye konuşmuştu.

Türkiye şu anda Yavuz ve Fatih gemileriyle Akdeniz'deki çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis gemileriyle de sismik arama çalışmaları yürütülüyor.