Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulundu.

"Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım"

Bakan Koca, dün gece dönen tüm yolcuların Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina altına alındığını belirterek şunları söyledi:

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."

"Umreden daha önce dönenler şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi"

Koca, daha önce umre ziyaretinde bulunan kişilerin de sağlık taramasından geçirildiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi, şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."