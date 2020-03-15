Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Umreden gelenler Ankara ve Konya'da karantinaya alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden gelenlerin Konya ve Ankara'da yurtlarda karantinaya alındığını, yurtların karantina sürecine uygun hale getirildiğini açıkladı. Yurtlardaki öğrenciler ise başka yurtlara nakledildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 10:41
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