Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabında bir kullanıcının kendisine yönelik, "Uçaklarımız iptal oldu. Pazar sabah dönecektik. Şimdi nasıl döneceğiz başkanım?" sorusunu alıntılayan Kıran, şu cevabı verdi:

"Yerli hava yolu işletmelerimiz bu ülkelere yolcu uçuşu düzenleyebiliyor ancak uçuşların dönüşü boş oluyordu. Şimdi öğrenci ve turistlerimiz bu uçaklarla geri dönebilir. Tabii dönüşte gerekli tedbirleri almak koşuluyla. THY ve ilgili hava yolu şirketleriyle temasa geçebilirsiniz."

Ücretsiz iade ve değişiklik hakkı

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgınıyla bağlantılı ve diğer acil konularda dünyanın her yerinden vatandaşın yardım için 7/24 Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin +90 312 292 29 29 numaralı hattına ulaşabilecekleri bildirildi.

THY, uçuşların 14 Mart-17 Nisan tarihlerinde durdurulduğu 9 Avrupa ülkesine bileti olan yolculara ücretsiz iade ve parkur/tarih değişikliği hakkı tanındığını, işlemlerin internet sitesi ve güncel mobil uygulamalar, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini duyurmuştu.