Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her yerinden 7/24 vatandaşlarımıza yardım için ulaşılabilir olan Konsolosluk Çağrı Merkezimizde (+903122922929) Kovid-19 salgını ile ilgili Bakanımızın talimatıyla bir 'kriz masası' kurduk" dedi.

Dünyanın her yerinden 7/24 vatandaşlarımıza yardım için ulaşılabilir olan Konsolosluk Çağrı Merkezi’mizde(+903122922929) COVİD-19 salgını ile ilgili Sn. Bakanımızın talimatıyla bir “Kriz Masası” kurduk.



Çalışmalarımızı 24 saat görev başında olan bu Merkez’den yönlendiriyoruz. pic.twitter.com/r7hczqmxCB — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) March 14, 2020

Kıran, çalışmaları 24 saat görev başındaki söz konusu çağrı merkezinden yönlendirdiklerini açıkladı.