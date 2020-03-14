Haber Giriş: Kaynak: AA
Yurt dışındaki Türk vatandaşları için kriz masası
[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]
Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarına 7 gün 24 saat hizmet verecek "kriz masası"nı kurdu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her yerinden 7/24 vatandaşlarımıza yardım için ulaşılabilir olan Konsolosluk Çağrı Merkezimizde (+903122922929) Kovid-19 salgını ile ilgili Bakanımızın talimatıyla bir 'kriz masası' kurduk" dedi.
Dünyanın her yerinden 7/24 vatandaşlarımıza yardım için ulaşılabilir olan Konsolosluk Çağrı Merkezi’mizde(+903122922929) COVİD-19 salgını ile ilgili Sn. Bakanımızın talimatıyla bir “Kriz Masası” kurduk.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) March 14, 2020
Çalışmalarımızı 24 saat görev başında olan bu Merkez’den yönlendiriyoruz. pic.twitter.com/r7hczqmxCB
Kıran, çalışmaları 24 saat görev başındaki söz konusu çağrı merkezinden yönlendirdiklerini açıkladı.
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