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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan umrecilere çağrı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.
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