Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Furat kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bir teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.