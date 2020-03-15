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3 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bir PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Furat kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bir teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: son dakika fırat kalkanı barış pınarı harekatıSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 11:08
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