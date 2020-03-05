CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında fezleke hazırlanacağına yönelik açıklamasını eleştirdi.

Öztrak, "Bu açıklamayı Adalet Bakanının yapmış olmasını hayretle değerlendiriyorum. Çok açık söyleyeyim Anayasa'nın 83. maddesinin 1. fıkrası açık. Meclisin çatısı altında milletvekillerinin söyledikleri sözler tam sorumsuzluğa tabiidir. Ne cezası açacak, ne davası açacaklarmış. Tazminatsa o ayrı, onu açacak yer bellidir. Onun dışında bir dava açma gibi bir hak şuanda ortada yoktur. Ben hem Meclis Başkanı’nın milletvekilinin bu hukukuna sahip çıkmasını bekliyorum hem de Adalet Bakanı’nın bu yanlıştan bu hatadan bir an önce dönmesini bekliyorum." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Engin Özkoç hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezleke hazırladığını duyurmuş, fezlekenin derhal meclise gönderileceğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Engin Özkoç, dün TBMM Genel Kurulu öncesi düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı.

O sözlerin ardından TBMM'de kavga çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığını duyumuştu.