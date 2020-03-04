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CHP'li Özkoç'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ilgili resen soruşturma başlattı.
Açıklamada, paylaşımın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirildi.
Öte yandan Meclis'te de hakaret gerginliği yaşandı. AK Partili milletvekilleri, Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi. Çıkan arbede sonucu Genel Kurul'a ara verildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 17:44
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