CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu öncesi düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çok sert açıklamalara imza attı. Özkoç'un açıklamasının ardından AK parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bir basın toplantısı düzenledi ve tepkisini dile getirdi.

Genel Kurul görüşmeleri sırasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin İdlib'le ilgili araştırma önergesinin sunumu için kürsüye çıkmasıyla tansiyon yükseldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tepkisini dile getirdi ve "onurlu ol" diyerek kürsüye yürüdü. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte milletvekilleri, birbirine girdi.

Kavga üzerine Genel Kurul'daki görüşmelere ara verildi.

Engin Özkoç Genel Kurul öncesinde yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çok sert açıklamalara imza atmıştı. O açıklamaların ardından Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bir basın toplantısı düzenlemiş ve tepkisini dile getirmişti.