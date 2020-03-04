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Şentop'tan Yunan güvenlik güçlerine kınama
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan güvenlik güçlerini kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. Avrupalı Devletler, destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Mustafa Şentop tbmm Yunanistan sığınmacıSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 17:23
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