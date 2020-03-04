Karaçayır Mahallesinde bulunan sentetik sahada U-17 ligi Play-Off maçında Elvan İnşaat Kızıkspor ile Çağsu Hastaneleri Aladağspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kızıkspor oyuncularından Oğuzhan Terkeş hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan Terkeş, baygınlık geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Yerde yatan futbolcuya ilk müdahaleyi yardımcı hakem Selim Göksü yaptı. Göksü, futbolcuyu yan çevirip dilinin boğazına kaçmasını engelledi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Göksü’nün yaptığı ilk sağlık kontrollerinin ardından Terkeş, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Terkeş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]