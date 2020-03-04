Mersin Büyükşehir Belediyesinin üniversite sınavlarına hazırlık için açtığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde üniversite öğrencisi adayları, hayallerini gerçekleştirmek için gayret gösteriyor.

Üniversite hayali kuranlardan biri de 3 çocuk ve 3 torun sahibi Başende Diren.

Diren, 23 yaşında yarım bıraktığı üniversite öğrenimini yeniden gerçekleştirmek için derslere giriyor, derslerine dört elle sarılıyor.

20 yaşındayken Eskişehir Üniversitesi Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulunu kazanıp üniversite öğrenimi için kente giden fakat 23 yaşında okulu bırakmak zorunda kalan Diren, yarım kalan hayalini sürdürmek için belediyenin hazırlık kursuna katıldı.

"Kendime iyi bir yön seçtiğimi düşünüyorum"

Üniversite sınavını kazanarak turizm bölümünde okumak istediğini söyleyen Diren şu ifadeleri kullandı:

"İnsan, yıllar sonra hayata yeniden başlamak veya hayata bir yerden tutunmak istiyor. Bu noktada kendime iyi bir yön seçtiğimi düşünüyorum. Kurs merkezi, belediyenin okumak isteyen gençlere imkan sunduğu çok güzel bir kurum. Kendimi bir aile ortamında hissediyorum. Çocuklar, kurs merkezi idaresi, öğretmenler, hepsi çok sıcak insanlar. Herkes büyük bir mutlulukla bana kucak açtı ve bir aile sıcaklığıyla karşıladı. Ben de gençlere iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Başta çekinmiştim. 'Acaba itici mi olur, çocuklar ne der, nasıl tepki gösterir?' diye düşündüm. Çünkü ben bir babaanneyim. Torunum var. Ama hiç öyle davranmadılar. Bir babaanne değilim de onların arkadaşıymışım gibi bana kucak açtılar. Sanki onlardan biriymişim ve hep berabermişiz gibi. Şimdi de birlikte eğleniyoruz, ders çalışıyoruz, test çözüyoruz, hepsi bana çok yardımcı oluyor."