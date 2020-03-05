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Göçmenler Yunanistan sınırını böyle geçiyor
Göçmenlerin Yunanistan sınırını geçiş anını TRT Haber görüntüledi.
Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı her geçen gün artıyor.
Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu sonuna kadar zorluyor.
Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.
Meriç'i botlarla geçiyorlar
Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacılar nederedeyse 1 dakika içinde karşı kıyıya ulaşıp Yunanistan'a geçiyor.1 dakikada ülke değiştiren yolculuğu TRT Haber kameraları böyle kaydetti.
Etiketler: Yunanistan son dakika sınır göçmenSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 14:24
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