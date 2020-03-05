Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı her geçen gün artıyor.

Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu sonuna kadar zorluyor.

Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Meriç'i botlarla geçiyorlar

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacılar nederedeyse 1 dakika içinde karşı kıyıya ulaşıp Yunanistan'a geçiyor.1 dakikada ülke değiştiren yolculuğu TRT Haber kameraları böyle kaydetti.