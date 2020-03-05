Karlov suikastı davasında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada savcı 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet
Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, 8 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Bu sanıklardan 5'inin "kasten öldürmek" suçundan ayrıca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Mütalaada ayrıca 8 sanık için 70 ile 100 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
Karlov suikastı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü.
Saldırgan güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.
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