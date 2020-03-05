Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, 8 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Bu sanıklardan 5'inin "kasten öldürmek" suçundan ayrıca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Mütalaada ayrıca 8 sanık için 70 ile 100 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Karlov suikastı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırgan güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.