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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tuncer, şehit Akman ve şehit Coşkun ile şehit Kavastan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda olan şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, Uzman Onbaşı Armağan Akman ve Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun ile Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket nedeniyle şehit olan Özgür Kavastan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.
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