İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Çataklı'nın verdiği bilgiler şöyle:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 şubat ayında kırsal alanda 7’si büyük, 19’u orta çaplı olmak üzere toplam 5 bin 584 kırsal operasyon, şehirlerde 1385 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 1’i ölü 75’i sağ ve 51’i teslim olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 86’sının PKK/KCK, 41’inin DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 208 şüpheli gözaltına alındı, 523 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda;

-37 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi.

-27’si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 109 silah,

-4 adet mayın/el yapıcı patlayıcı (EYP),

-20 adet el bombası,

-369 kg patlayıcı madde,

-4 bin 598 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Kapan operasyonları

8 Ocak’ta başlayan “Kapan” operasyonlarına 7 ayrı bölgede 404 tim, 6 bin 165 personel ile devam ediliyor.

Bu kapsamda;

-1 terörist etkisiz hale getirildi,

-32 iş birlikçi yakalandı,

-277 mağara/sığınak imha edildi

-26’sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 41 silah,

-9 bin 221 mühimmat,

-42 el yapımı patlayıcı,

-972 kilogram patlayıcı,

-40 adet el bombası,

-Çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Sonbahar/kış operasyonları

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019 – 15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlandı; 37’si büyük, 170’i orta çaplı, 4 bin 968’i küçük olmak üzere toplam 5 bin 175 operasyon icra edildi.

Planlanan operasyonların yüzde 67’si tamamlandı, bu operasyonlarda; 550 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 114’ ölü, 286’sı sağ, 150’si teslim şeklinde oldu.

-598 sığınak/depo/barınak imha edildi,

-309 uzun namlulu silah,

-61 roketatar/havan/lav,

-285 tabanca/tüfek,

-211 adet mayın/EYP,

-512 adet el bombası,

-10 ton 620 kilogram patlayıcı,

-2 bin 44 adet fünye,

-105 bin 152 mühimmat,

-Çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 14 bin 572 operasyonda 20 bin 533 kişi gözaltına alındı, 1532 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda;

-2 ton 962 kg esrar,

-100 kg skunk,

-749 kg eroin,

-32 kg kokain,

-13 kg afyon,

-121 kg sentetik kannabinoid (bonzai)

-253 kg metamfetamin,

-1 milyon 389 bin 558 adet ectasy,

-273 bin 721 adet captagon,

-69 bin 501 adet sentetik ecza,

-2 bin 421 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonları

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 67 operasyonda 3 bin 64 kişi gözaltına alındı, 35 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; 989 bin 437 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 36 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş olayları

Asayiş verileri 2019-2020 yıllarının şubat ayları değerlendirildiğinde;

Evden hırsızlık olayları;

-Ankara’da 194’den yüzde 58 azalışla 81’e (günlük ortalama 7’den 3’e),

-İstanbul’da 1239’dan yüzde 34 azalışla 814’e (günlük ortalama 44’ten 28’e),

-İzmir’de 240’tan yüzde 25 azalışla 179’a (günlük ortalama 9’dan 6’ya),

-Ülke genelinde ise 5 bin 640’tan yüzde 26 azalışla 4 bin 157’ye (günlük ortalama 201’den 143’e) düşürüldü.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar:

-Oto hırsızlığı olayları 606’dan yüzde 25 azalışla 455’e (günlük ortalama 23’ten 16’ya),

Otodan hırsızlık 3 bin 126’dan yüzde 35 azalışla 2 bin 26’ya (günlük ortalama 112’den 70’e),

Kapkaç olayları 278’den yüzde 39 azalışla 171’ye (günlük ortalama 10’dan 6’ya),

İş yerinden hırsızlık 3 bin 958’den yüzde 21 azalışla 3.148’e (günlük ortalama 141’den 109’a) düşürüldü.

3 güven/huzur uygulaması yapıldı

Şubat ayında ülke genelinde;

-“Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi ve tek dal sigara satış uygulaması”,

-“Türkiye genel trafik uygulaması“,

-"Yasadışı bahis"

olmak üzere toplam 3 güven/huzur uygulaması yapıldı.

Bu uygulamalarda;

-1 milyon 805 bin 871 kişi kontrol edildi,

-7 bin 814 aranan şahıs yakalandı,

-530 bin 541 araç kontrol edildi,

-36 bin 583 araca işlem yapıldı,

-4 bin 97 araç trafikten men edildi,

-121 bin 604 umuma açık yer denetlendi, 5 bin 326’sına işlem yapıldı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Kadın cinayetleri ocak ayında yüzde 23, şubat ayında yüzde 41, yılın ilk iki ayında ortalama olarak yüzde 32 düşüş gösterdi. Bu sayı 2020’nin ilk 2 ayında 40, 2019 aynı döneminde 59’du. 3

Siber suçlarla mücadelede:

Terör suçları kapsamında 2020 yılı şubat ayında, 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışmada, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede:

2 bin 46’sı denizlerde olmak üzere toplam 13 bin 759 düzensiz göçmen yakalandı, 506 organizatör gözaltına alındı, 175’i tutuklandı.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 399 bin 87

Bugün itibariyle Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı, 3 milyon 587 bin 266. Ülkesine geri dönen Suriyelilerin sayısı ise 399 bin 87.

Trafik verileri

2020 yılı şubat ayında meydana gelen 129 ölümlü trafik kazasında 143 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 694 yaralanmalı trafik kazasında 17 bin 55 kişi yaralandı, 27 yaya hayatını kaybetti.

Trafik kazalarında hayatını kaybeden sayısı 2019 yılı ilk 2 ayında 271 iken 2020 yılı aynı döneminde bu sayı yüzde 5 azalış ile 258 olarak gerçekleşti.