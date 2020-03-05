Haber Giriş: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan sınırını havadan inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi.
Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.
Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.
Etiketler: Yunanistan sınırı süleyman soylu İçişleri BakanıSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 11:55
Son Haberler
- 12:57
- 12:56
- 12:54
- 12:39
- 12:36
Sıradaki Haber
139 bin 70 düzensiz göçmen Yunanistan'a geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz