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139 bin 70 düzensiz göçmen Yunanistan'a geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12.50 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını 139 bin 70 kişi olduğunu açıkladı.
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor.
Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12.50 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını 139 bin 70 kişi olduğunu açıkladı.
Etiketler: son dakika sığınmacı göçmenSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 14:08
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