"Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez"

4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinde yer alan "Yaşama Hakkı" başlığı altındaki bu ifadeler, bugün Yunanistan sınırında geçerliliğini kaybetti.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak kendilerine yeni bir gelecek kurma hayaliyle Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler, hem Yunan emniyet güçlerinin hem de ırkçı silahlı milislerin şiddetiyle yüz yüze geldi.

Sınıra gelen göçmenler Avrupa'yı uykusundan uyandırdı

4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ve 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan Türkiye - Avrupa Birliği zirvesindeki bildiride yer alan taahhütlerin tamamını yerine getiren Türkiye, Avrupa Birliği'nin adil yük ve sorumluluk paylaşımımı taahhütlerini yerine getirmemesi sonucu, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldı.

Yunanistan sınırına gelen sadece 138 bin 647 düzensiz göçmen, Avrupa Birliği'ni derin uykusundan uyandırmaya yetti.

Krizle yüzleşen ve göçmenleri durdurmak için 1 milyar euro göndermeyi teklif eden Avrupa'ya cevap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi:

"Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık. 6 milyar euro Türkiye'ye verecektiniz. Bunu verdiler mi, hayır. Size 1 milyar euro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi aldatıyorsunuz. Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur."

Göçmenlere hem emniyet güçlerinden hem de silahlı milislerden şiddet

Yunanistan sınırına giden düzensiz göçmenlere, önce gaz bombalarıyla daha sonra da silahlarla müdahale edildi.

Yunanistan sahil güvenliği, mülteci botuna müdahale ederek batırmaya dahi çalıştı.

Ancak şiddet bununla sınırlı kalmadı...

Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu sınırda bekleyen düzensiz göçmenlerden Ahmet Abu Emad hayatını kaybetti. İpsala'dan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı öğrenilen Ahmet Abu Emad'ın sırtından vurulduğu öğrenildi.

Edirne Valiliği dün yaptığı açıklamada, Yunan tarafından açılan ateş sonucunda bir göçmenin daha hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralandığını açıkladı.

AB'den göçmen şiddetine destek ve teşekkür

Yunanistan'ın uluslararası hukuk kurallarını çiğneyen bu davranışlarına Avrupa ülkelerinden destek geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’nin mülteci çıkışını serbest bırakması üzerine, “Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan’ı destekliyoruz” dedi.

Hırvatistan'ın başbakanı Andrej Plenkovic, Yunanistan hükümeti ile dayanışma ve destek içinde olduklarına işaret ederek, AB'nin yeni göçmen dalgasına karşı ortak kararlılığını göstereceğini ve bu krize karşı önlemler alacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Yunan yetkililer durumu kontrol altında tutma konusunda çok zor bir görev üstleniyor. Yunan sınır ve sahil koruma muhafızlarına, sivillere ve polise teşekkür etmek istiyorum" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden AB'ye ve Yunanistan'a tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü, AB'nin insan haklarına saygı göstermesi, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara yönelik orantısız müdahalesini alenen kınaması ve Yunanistan'ın da sorumlular için cezai işlemler yapması gerektiğini açıkladı.

Örgütten yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan sınırıyla Yunan adalarında yaşananlar sıralanarak; AB ve Yunanistan hükümetine sığınmacılara insan onuruna uygun şekilde muamele etmeleri çağrısında bulunuldu.

Yunan hükümetinin, sığınma başvurularını 1 ay işleme almama kararının yasal dayanağı ve veya gerekçesi olmadığı vurgulanan açıklamada, son günlerde ülkeye yasa dışı giriş yapanlara hapis cezası verildiği de aktarıldı.

Göçmenlere yardım eli Türkiye'den uzanıyor

Dünyanın dört bir yanında ülkeler, yaşam savaşı veren göçmenlere ve "insanlığa" kapılarını kapatırken, Türkiye milyonlarca insana açtığı kucakla umudun ülkesi olmaya devam ediyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri gaz bombasıyla ve silahla müdahale ederken göçmenlere yardım eli Türkiye'den uzanıyor.

Bu müdahaleden en çok etkilenen yine çocuklar. İşte o çocukların yardımına Türk sağlık görevlileri yetişiyor, onları hem tedavi ediyor hem de çektikleri acıyı biraz da olsa unutmaları için çikolata dağıtıyor.

Doğu'dan Batı'ya bugüne kadar Ortaya çıkan görüntüler, dünya karşısında Türkiye'nin göçmen politikasını, kelimelere gereksinim duymadan anlatmaya yetiyor.

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