Dünya, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana gördüğü en büyük mülteci ve göçmen kriziyle karşı karşıya. Türkiye'nin, Avrupa'ya geçmek isteyenlere engel olmama kararının ardından, sınıra mülteci akını ile birlikte dünya tekrar bu sorunu hatırlamış oldu.

Ülkesinden kaçan milyonlarca insan, sığınma, yiyecek, su, tıbbi bakım, güvenlik ve insan hakları konularında yardıma ihtiyacı var. TRT’nin sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen kayıtsız kalınmaması gereken bu sorunu güçlü bir şekilde dünya gündemine taşımaya hazırlanıyor.

‘İnsanlık Sınır Tanımaz’



TRT World Citizen’ın Dignity Without Borders ‘İnsanlık Sınır Tanımaz’ kampanyası, göçmen toplulukların ihtiyaç duydukları maddi ve manevi kaynaklara erişimini sağlamak için uluslararsı kamuoyuna insani ve hukuki sorumluluklarını hatırlatmayı amaçlıyor.



Geçtiğimiz yıllarda Avrupadaki kayıp mülteci çocuklar üzerine de çalışmalar yapan ve farkındalık kampanyaları düzenleyen, savaş bölgesindeki kadın ve çocukların yaşadıkları dramı gözler önüne seren TRT World Citizen, bu yıl (Dignity Without Borders) “İnsanlık Sınır Tanımaz” temasıyla göçmenlerin insani hakları konusuna değiniyor.



TRT World Citizen tarafından başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan raporda yalnızca uluslararası çatışmalar değil aynı zamanda bu çatışmalarla bağlantısı olmayan şiddet olayları sebebi ile de ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanların özellikle batılı devletler tarafından yalnız bırakılışı inceleniyor.

Dünya, geçtiğimiz son kırk yıl Afganistan halkının, son on yıl ise Suriye ve Myanmar’daki Rohingya halkının yaşadığı travmalara tanıklık oldu. Geçen yıl ise Keşmirli Müslümanlar, kendi memleketlerinde oldukları halde evlerini kaybettiler. Zamanla geçmiş yaraların izleri kapanıyor gibi görünse de yeni doğmuş bebeklerin ve çocukların ailelerinden koparılarak ABD-Meksika sınırındaki kafeslerde tutuldukları görüntüler tüm dünya kamuoyunda infiale sebep oldu.



2018 yılının sonunda dünya çapında 30 milyonu 18 yaşın altında olmak üzere 70 milyonu aşkın insanın can güvenliği ve savaş bölgelerinde zorlaşan yaşam koşulları nedeni ile göç etmek zorunda kaldığı biliniyor. Bu doğrultuda, göçmenlere ev sahipliği yapan birçok ülkede, bu insanların adalete, eğitime, sağlığa ve ekonomik fırsatlara erişebilme imkanlarına bakmak bu kampanyanın öncelikleri arasında yer alıyor. Hazırlanan bu rapor ile TRT World Citizen, bu erişim imkanlarının yeterliliği ve göçmenlerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarının önündeki engellere dikkat çekebilmeyi ve onlar için daha iyi bir geleceğin mümkün olmasını sağlayacak yolları aydınlatabilmeyi umut ediyor.

“İnsanlık Sınır Tanımaz” kampanyası kapsamında aynı tema ile gerçekleştirilecek TRT World Citizen Kısa Film Yarışması da yine göçmenlerin insan haklarına erişimi konusunda yaratılması hedeflenen uluslararası farkındalığın bir parçası olacak.