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Meclis Başkanı Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu'ndaki kavgaya ilişkin, "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir." dedi.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu'nda bugün yaşanan kavgaya ilişkin, "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir. Herkes hassasiyet içinde hareket etmelidir. Meclis çatısı altında herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 18:25
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