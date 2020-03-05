Koronavirüs salgınında vaka sayısı 95 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı. Virüsün yayıldığı ülke sayısı 70'i geçti.

Çin dışında salgının en çok can kaybına yol açtığı ülkeler İran, İtalya ve Güney Kore oldu.

ABD'nin California Eyaleti'nde ilk can kaybı yaşandı. Washington Eyaleti'nde ölü sayısı 10'a yükseldi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı.

Avrupa Birliği'nde de virüs paniği var. Avrupa Savunma Ajansı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Virüs Macaristan ve Slovenya'ya da sıçradı. İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 85'e yükseldi.

Irak'ta bir günde 2 kişinin koronavirüsten öldüğü açıklandı, virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Ülkeler önlemlerini artırıyor

İsrail, 5 Avrupa ülkesinden gidenlerin ülkeye alınmayacağını duyurdu. Nijerya Meclisi, yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışmalara iki hafta ara verecek.

New York'ta bazı marketlerde koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik ve hijyen ürünleri tükendi.

Filistin'de salgınından korunmak amacıyla kapalı ortamlarda 50, açık alanlarda ise binden fazla kişinin bir arada bulunmasını yasakladı.

İtalya'da eğitime ara verildi.

Fas'ta ve İtalya'da salgın nedeniyle futbol maçları seyircisiz oynanacak.

Salgınla mücadele için Uluslararası Para Fonu, 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi salgınla mücadeleye 8 milyar 300 milyon dolar bütçe ayrılmasını öngören tasarıyı kabul etti.

Tasarı perşembe günü senatoda görüşülecek.