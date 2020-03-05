İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, valilikte düzenlenen toplantıda yetkililerden bilgi aldı.

Ardından açıklamalarda bulunan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

- Türkiye 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı trajediye sahip çıktı. Dünyada en fazla mültecinin olduğu ülke Türkiye'dir.

- Yunanistan sınıfta kalmıştır, sınırda 3 kişinin ölümüne neden oldu. Yunanistan sığınma hakkı ihlali işlemektedir. Gaz sıkan Yunan tarafıdır. Şu andan itibaren gerekli tedbirleri aldık. Geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini Meriç'in sınır sistemine getirdik.

- 139 bin 70 kişi Edirne'den Yunanistan'a geçti.

- Yunanistan aileleri engellemek için çocuklara ciddi derecede darp yapıyor.

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