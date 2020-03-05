Haber Giriş: Kaynak: DHA
Devrilen tırdaki meyveler yola saçıldı, trafik aksadı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan, meyve yüklü tır, devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada meyveler, yola saçılırken, ulaşımda aksama oldu.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Denizli-Antalya yolunun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.
Antalya'dan Denizli yönüne giden Cahit Değirmenci'nin kullandığı 45 TY 512 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.
Değirmenci'nin hafif yaralandığı kazada, tırın dorsesindeki portakal ve mandalinalar yola saçıldı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Değirmenci'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Cahit Değirmenci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yola saçılan meyvelerin toplanmasının ardından trafik normale döndü.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: denizli tır meyve yüklü tır Denizli Antalya yolu trafik KazasıSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 12:13
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