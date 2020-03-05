Ülkenin huzur ve güven ortamını bozmak isteyen terör örgütlerine karşı amansız mücadele veren jandarma ekipleri, bölgede doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine karşı da aynı kararlılığı gösteriyor.

Gerçekleştirdikleri operasyonlarla terör örgütlerine ve uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayan jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla önemli faaliyetlere imza atıyor.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle yakınlarına inen keçiler için yem talebi

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında görülen, koruyucu önlemler ve yöre halkının kaçak avlanmaya izin vermemesi sayesinde sayıları 300'e ulaşan yaban keçileri için seferber oldu.

İlçeye bağlı Çepkenli Mahallesi sakinleri, yeterince beslenemedikleri için 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Pagan Dağı'nın sarp kayalıklarından mahallenin yakınlarına kadar inen keçiler için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yem talebinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Helikopter görevlendirildi

Arazi koşulları ve kar nedeniyle bölgeye gidemeyen ekipler, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından yardım istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün talebine olumlu yanıt veren Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın talimatıyla yaban keçileri için bir helikopter görevlendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı helikopteriyle bölgeye giden ekipler, yaban keçilerinin yaşadığı karlı dağlara bir ton ot bıraktı. Yaban keçilerinin sarp kayalıklardaki yem arayışı ve jandarma ekiplerinin çalışması görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Kışın yemleme çalışması yapılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, kışın yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Her yaban hayvanı için farklı yemleme çalışması yürüttüklerini anlatan Şentürk, "Bölge genelinde 10 tona yakın yemleme faaliyeti gerçekleştirdik. Son 30 yılın en fazla kar yağışı bu yıl gerçekleşti. Bu nedenle ulaşım sağlayamadığımız yaban keçilerinin habitat alanlarına helikopterle bir tona yakın ot bıraktık. Bu güzel faaliyete destek veren jandarma ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]