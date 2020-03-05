Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Çağatay İlkokulunun öğrencileri, depremden etkilenen öğrencileri unutmadı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Gözeli Celal İlaldı Yibo İlkokulu öğrencilerinin acısını paylaşmak için en sevdikleri oyuncakları gönderdiler. Hediye paketlerinin üstüne de "sizinleyiz, acınızı paylaşıyoruz, yalnız değilsiniz" gibi notlar yazdılar. 25 Şubat'ta gönderilen hediyeler, 3 Mart'ta depremzede çocuklara ulaştı.

Öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya sayesinde öğrenciler arasında bir gönül köprüsü oluştu.

Okul Müdürü Metehan Gülşen "Oyuncakları alan depremzede öğrencilerin yüzlerindeki sevinç ifadesi bizleri çok mutlu etti. Millet olarak zor günlerimizde daima birbirimize destek olmak bizim kültürümüzde vardır. Kampanyamıza katılan tüm öğrencilerimize ve velilerimize okulumuz adına çok teşekkür ediyorum, acılar paylaştıkça azalır" dedi.