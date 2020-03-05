Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Eğitim Merkezleri ve THK Üniversitesinde devam eden kurslara toplumun her kesiminden yoğun talep gösteriliyor.

THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde 9-15 Mart'ta düzenlenecek kurs kapsamda, İHA pilotu olmak isteyenlere THK'nın alanında uzman eğitmenleri tarafından 36 saat teorik, 3 saat pratik eğitim verilecek.

"İki lisansı aynı anda veren tek kurum THK"

THK Model Uçak Okulu Müdürü ve İHA Pilotu Mehmet Arslan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA kullanımı kurallarının belirlendiğini anımsatarak, kurum bünyesinde THK Havacılık Eğitim Merkezleri, uçuş okulları ile THK Üniversitesinin bu konuda yetkili olduğunu belirtti.

İlk olarak kolluk kuvvetlerine İHA eğitimi verdiklerini söyleyen Arslan, "Dört bölüme ayrılan programlarla 500 gram-4 kilogram ile 4-25 kilogram ağırlığındaki İHA'ları (İHA 0-1) kullanacak kişilere eğitim vereceğiz. Bu eğitim sonunda SHGM onaylı ticari pilot ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) sportif lisansına sahip olunacak. Bu iki lisansı aynı anda veren tek kurum THK" dedi.

Arslan, THK'nın Türkiye'nin Havacılık Federasyonu yükümlülüğünü taşıyan ve Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından Milli Hava Sporları Yetkilisi (NAC) olarak kabul edilen tek havacılık kurumu kabul edildiğini söyledi.