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Bakan Gül: Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Engin Özkoç hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezleke hazırladığını duyurdu.
Fezlekenin derhal meclise gönderileceğini söyledi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 00:27
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