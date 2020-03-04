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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron İdlib'i görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 22:56
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