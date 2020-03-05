Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında dava açtığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özkoç aleyinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukat Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtık. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçi olacağız."

Özkoç'tan Erdoğan'a hakaret

Engin Özkoç, bir önceki gün TBMM Genel Kurulu öncesi düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı.

O sözlerin ardından TBMM'de kavga çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında resen soruşturma başlatmıştı.