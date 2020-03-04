CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ağır sözlerine hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan hem de AK Parti'den tepki geldi.

"Haddini milletimiz en sert şekilde bildirecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Sahada ve masada verdiğimiz mücadele ortada iken milli birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede olduğu bu günlerde böylesine edep dışı ifadeler kullanan kişiye haddini hiç kuşkusuz milletimiz en sert şekilde bildirecektir."

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini gösterdi. Çelik, "Tesadüf değil, milli çıkarlarımıza yönelik zaman ayarlı sabotaj" dedi.

"Kritik ziyaret öncesi yapılan açıklama tesadüf değil"

Ömer Çelik, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın, Suriye konusunda kritik yurt dışı ziyaretleri öncesinde yapılan CHP açıklamaları tesadüf değildir. Zaman ayarlı bu sabotajların hedefini biliyoruz. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı, Esed rejiminin yaklaşımına destek veren bu açıklamalar maksatlıdır. Baas zihniyeti ile Yassıada zihniyetinin çarpık sentezi ile konuşanlar ne derse desin, Türkiye yoluna devam ediyor."

"Bu sözleri misliyle iade ediyoruz, istifaya davet ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti'nin beş grup başkanvekili ve 290 milletvekilinin yasal hakkını kullanarak hukuk içinde Özkoç'tan hesap soracağını söyledi ve Özkoç'u istifaya davet etti.

Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Engin Özkoç’un sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini, Türkiye’nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK’nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır."