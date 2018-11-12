CHP Milletvekili Yılmaz ikinci kez disiplin kuruluna sevk edildi

CHP'de grup yönetim kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı.

CHP’den yapılan açıklamada, toplantıda Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ve "partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiilleri nedeniyle "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Öztürk Yılmaz, disiplin kuruluna sevkinin ardından sert açıklamalarda bulunmuş, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır bir dille eleştirmişti.

"CHP'yi babasının malı, tarlası, bahçesi gören anlayış"

Öztürk, “Bu, demokrasi ile otokrasi arasındaki bir çatışmadır, CHP'yi AKP'nin yedek lastiği haline dönüştürmek isteyen bir anlayışla, bunu reddeden anlayışın çatışmasıdır. Bu; CHP'yi kendi babasının malı, tarlası, bahçesi gören; 'dediğim dedik, çaldığım düdük, isterseniz burada olursunuz, isterseniz defolup gidersiniz' demek isteyen bir anlayışa karşı mücadeledir. Milletvekillerini biat eden, robotlar olarak görenlerle, halkın seçtiği milletvekilleri arasındaki mücadeledir. Elhamdülillah Müslümanız, dini değerlerimize saygılıyız ama dini siyasete alet edenler, ondan nemalananlara karşı bir anlayıştır bizim anlayışımız." demişti.

CHP’den tepki: Bu ülkenin inanç değerleri var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde gerçekleştirdiği aylık olağan toplantısında şunları söylemişti:

“Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız şunu bilecek; Bu ülkenin değerleri var. İnanç değeri, bayrak değeri, cumhuriyet değerleri, Atatürk değeri var. Nasıl ki Atatürk'e, cumhuriyete söz söylenmesine karşıysak, dinimizin, ibadetimizin bir simgesi olan ezanın Arapça okunmasına da CHP karşı olmadı, olmayacak.”

CHP'de Grup Disiplin Kurulunun bugün toplanması ve Öztürk Yılmaz'ın savunmasının alınması için süreci başlatması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber