SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
9.4ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
09.12.2025 15:45
, 09.12.2025 15:50
SON GÜNCELLEME
09.12.2025 15:50
CHP Mersin Milletvekili Çakır, ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Erdoğan: 10 Mart mutabakatı şer odaklarının hesabını bozacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
THY 85,3 milyon yolcu taşıdı
16:11
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
16:08
Gezegenler TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nde keyifli bir şekilde anlatılıyor
16:04
Çocuklar zıt anlamlı kelimeleri TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nde öğreniyor
15:43
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
14:50
Enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiliyor
Tunceli doruklarında dağcıları ender görülen çengel boynuzlu dağ keçileri karşılıyor
FOTO FOKUS
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
CHP Mersin Milletvekili Çakır, ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Erdoğan: 10 Mart mutabakatı şer odaklarının hesabını bozacak
Bakan Kurum: 27 Aralık'ta Hatay'da son deprem konutlarımızı teslim edeceğiz
Hayat kurtaran yönetmelik yürürlükte: AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı