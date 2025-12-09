Hafif Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.12.2025 15:45

CHP Mersin Milletvekili Çakır, ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Mersin Milletvekili Çakır, ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Erdoğan: 10 Mart mutabakatı şer odaklarının hesabını bozacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
THY 85,3 milyon yolcu taşıdı
16:11
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
16:08
Gezegenler TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nde keyifli bir şekilde anlatılıyor
16:04
Çocuklar zıt anlamlı kelimeleri TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nde öğreniyor
15:43
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
14:50
Enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiliyor
Tunceli doruklarında dağcıları ender görülen çengel boynuzlu dağ keçileri karşılıyor
Tunceli doruklarında dağcıları ender görülen çengel boynuzlu dağ keçileri karşılıyor
FOTO FOKUS
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ