Hayat kurtaran yönetmelik yürürlükte: AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı

Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunulan yerler dışında meydana gelen ani kalp durmalarında, acil sağlık görevlileri ulaşıncaya kadar olay yerinde erken ve etkin müdahale ile meydana gelebilecek ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması için OED'nin kullanımının yaygınlaştırılması, konumlandırılması, kayıt ve takip sistemi, bakım ve onarımı ile asgari standartlarının belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, OED kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, toplu taşıma araçları ve kamusal alanlarda yer alacak.

Yönetmelikle, OED cihazının asgari standartları ve konumlandırılması da belirlendi.

Asgari standartları göğse yapıştırılan pedler (elektrotlar) vasıtasıyla kalp ritmini analiz ederek, kalp ritmindeki ölümcül ritim değişikliklerini algılayabilen ve elektroşokun gerekli olduğu ritimleri belirleyerek, kalbe elektrik akımı verilmesini sağlayan OED'nin ürün takip sistemine tıbbi cihaz olarak kayıtlı olması zorunlu olacak.

OED'nin Türkçe ve İngilizce dil seçeneği ile sesli komut özelliği bulunacak.

OED'nin çalışabilirlik durumu, periyodik test sonuçları, batarya seviyesi, hareket, konum bilgileri ve EKG verilerini OED-Net'e aktarım sağlayabilme özelliğine sahip olması zorunlu olacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile milli güvenlik kapsamında görev ve yetkisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan OED'lerin konum bilgilerinin OED-Net'e iletilmesi zorunlu olmayacak.

Erişilebilir konumlarda bulundurulacak

Taşınabilir otomatik şok cihazı, sağlık kuruluşu dışı ani kalp durmalarına bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması için halkın toplu bulunduğu alanlarda, acil durumlarda kullanılmak üzere yerleştirilebilecek.

OED'nin etkili ve verimli kullanılabilmesi için konumlandırılması ve yerleşimi şu şekilde yapılacak:

"Uluslararası rehberlere uygun olarak acil durumlarda en kısa sürede ulaşılabilir konumda bulundurulacak. Nüfus yoğunluğu dikkate alınacak. Herkesin görebileceği ve ulaşabileceği yükseklikte konumlandırılacak. OED'nin konumu, uyarıcı işaretler ile gösterilecek. Uyarıcı işaretler, acil durumda OED'nin yerinin tespit edilebilmesini sağlayacak noktalarda bulundurulacak. Acil durumda kolay açılabilecek şekilde ve koruma kutusunda bulundurulacak. OED, görüş alanı dışında veya kilitli bir alana yerleştirilemeyecek. Öncelikli olarak koruma görevlileri, güvenlik personeli, cankurtaran gibi eğitimli kullanıcılar yönünden erişilebilir ve yakın olması sağlanacak."

OED, ısı, nem, toz ve yağmurdan koruma özelliğine sahip, alarmlı, olay anında kolay açılabilir, standart ve fark edilebilir renkte koruyucu dolap içinde bulundurulacak. Koruyucu dolap üzerinde OED'nin kullanım talimatları görsel ve yazılı uyarılarla belirtilecek.

"Bakanlık OED'lerin takibi ve veri akışı için ulusal kayıt sistemi kuracak"

Yönetmelikle, OED'nin kullanımı ve bakımı da belirlendi. Buna göre, OED'yi "sağlık meslek mensubu", "ilk yardımcı" ve "halktan kurtarıcı" kullanabilecek.

OED'nin kullanımı sonrası ya da OED-Net'ten uyarı gelmesi halinde en kısa sürede tekrar kullanılır hale getirilmesi, sarf malzeme temini ve OED bakımı, kullanım sonrası OED'deki verilerin kaydının saklanması ve bulunduğu ildeki il sağlık müdürlüğüne teslim edilmesi, OED edinicisinin sorumluluğunda olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından OED'lerin takip edilmesi ve veri akışı için ulusal bir kayıt sistemi kurulacak. Sistem entegrasyonu ve sistemin bilişim altyapısı, Bakanlık tarafından yayımlanacak OED entegrasyon ve bilişim kılavuzuna uygun olarak yapılacak.

Satın alınan OED 30 gün içinde OED-Net'e kaydedilecek. OED'nin OED-Net'e kaydettirilmesi OED edinicisinin sorumluluğunda olacak.

OED edinici, OED'nin seri numarasını, yerleşimini, konumunu ve kat bilgisini sisteme kaydettirecek. OED-Net'te yer alan veriler ilgili mevzuata uygun şekilde saklanacak.

OED'nin kullanıma hazır halde bulundurulması OED edinicisinin sorumluluğunda olacak.

OED'nin, OED edinicisi tarafından tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesine sahip firmalardan satın alması zorunlu olacak. OED'nin temin edildiği tıbbi cihaz satış merkezi tarafından OED edinicisine satılan OED için Bakanlık Ürün Takip Sistemi üzerinde gerekli tekil bildirim işlemlerinin yapılması zorunlu olacak.

OED'nin kullanım alanları aşamalı olarak genişletilecek

Yönetmelikle, OED bulundurma zorunluluğu üç aşamada genişletilecek.

Buna göre, ilk etapta 2026 sonuna kadar, havalimanlarında, havaalanlarında, yolcuya hizmet veren alanlar ve yolcu taşımacılığı yapan uçaklarda, beden eğitimi ve spor çalışmalarının yapıldığı spor tesisleri, spor alanları ve stadyumlar (10 bin metrekare veya 10 bin koltuk üstü), 800 metrekare üzeri vücut geliştirme salonları, büyükşehir belediyeleri tarafından belirlenecek olan merkezi kent meydanları, 5 bin metrekare üzeri satış alanı olan alışveriş merkezleri, il merkezinde, 100 bin ve üzeri nüfuslu ilçelerde yer alan şehirler arası yolcu terminalleri, aynı kampüste veya anda 500 ve üzeri çalışanı bulunduran iş yerlerinde bulundurulacak.

OED 2027 sonuna kadar 100 yatak üzeri konaklama işletme belgeli tesisler, 100 ve üzeri kapasiteli yükseköğrenim öğrenci yurtları, aynı kampüste ve aynı anda 200 ve üzeri çalışan bulunduran iş yerleri (kamu kurum ve kuruluşları dahil), merkezi büyük ibadethaneler (10 bin metrekare ve üstü), beden eğitimi ve spor çalışmalarının yapıldığı spor tesisleri, spor alanları ve stadyumlar (5 bin metrekare üstü alanlar veya 1000 koltuk üstü stadyumlar), Türkiye olimpik hazırlık merkezleri (TOHM) ve sporcu eğitim merkezlerinde yer alacak.

OED cihazları 2028 sonuna kadar da benzin istasyonları, aynı kampüste ve aynı anda çalışan bulunduran iş yerlerinde (kamu kurum ve kuruluşları dahil) hizmete sunulacak.