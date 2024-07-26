CHP Genel Başkanı Özel, İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine saldırısını lanetledi

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Saldırıda, TRT kameramanı yaralandı. Muhabir Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT Haber ekibine yönelik saldırısını lanetledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, görevini yapan TRT Haber ekibine saldırısını lanetliyor, saldırıya uğrayan kameraman Ömer Avvad'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail, gerçeklerin ortaya çıkması için Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırılarına son vermelidir" dedi.