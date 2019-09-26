CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir. İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA