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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum26 Eylül 2019 Perşembe 20:08 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 20:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir. İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul depremi