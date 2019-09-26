İstanbul'da yarın eğitim öğretime devam edilecek26 Eylül 2019 Perşembe 19:26 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 19:29
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarında eğitim öğretimin yarın tatil edileceği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğunu ve söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.
Okul ve kurum müdürlüklerinden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 7 bin 60 okulda tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, saat 20.00'de konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını kaydetti.
Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır.— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) September 26, 2019
7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir.
Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır. pic.twitter.com/wtHQGIPOut
Kaynak: AA