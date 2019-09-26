Yurt içinde terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak başlatılan Kıran operasyonları devam ediyor.

Kars-Ağrı-Iğdır illerinde 25 Eylül'de, bin 125 personel ve 75 timle Kıran-4 Operasyonu başlatıldı.

Operasyonu İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Jandarma ve Polis özel harekat birlikleri ile güvenlik korucuları yürütüyor.

Kıran operasyonları kapsamında 48 terörist etkisiz hale getirildi

17 Ağustos 2019 tarihinde icrasına başlanılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-1 Operasyonu, Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere Hakkari-Van-Şırnak ara hattında devam ediyor.

Kıran-1 Operasyonu kapsamında şimdiye kadar 18 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca 6 iş birlikçi yakalandı ve 45 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Kıran-2 Operasyonu, Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında sürüyor.

Kıran-2 Operasyonu kapsamında şimdiye kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı. Ayrıca terör örgütüne ait 7 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Kıran-3 Operasyonu ise Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında icra ediliyor.

Herekol bölgesinde 22 Eylül 2019 tarihinde 7, Bestler Dereler bölgesinde 23 Eylül 2019 tarihinde 9, İdil Bölgesinde (Bagok uzantısı) 25 Eylül 2019 tarihinde 3 olmak üzere 19 terörist hava destekli karadan yürütülen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığınca Gri Kategoride aranan Koçer kod adlı Orhan İnce ve Canda KIÇİ kod adlı Kader Malgoz da bulunuyor.

Kıran Operasyonlarının Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde genişleyerek devam edeceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber