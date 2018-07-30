CHP Edirne Milletvekili Bircan beyin kanaması geçirdi

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı belirtildi.

Olağanüstü kurultay amacıyla imza toplayan gruba yakınlığı ile bilinen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, delegelerle görüşme amacıyla Iğdır'a gitti.

Kentte çalışmalarını sürdüren Bircan'ın aniden fenalaşması üzerine Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Yapılan ilk müdahalede beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Bircan, ameliyata alındı.

Kılıçdaroğlu Bircan’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Olayın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve Grup Başkanvekili Engin Altay ile Ankara Milletvekili Murat Emir'i Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.

Murat Emir, Bircan'ın ameliyatta olduğunu ve daha geniş bilgiyi kente ulaştıklarında alacaklarını söyledi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları sebebiyle geldiği Iğdır'da beyin kanaması geçiren Milletvekili Erdin Bircan'ın kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındığını belirtti.

Iğdır Valisi Ünlü'den açıklama

Bircan'ın ameliyatının sürdüğüne işaret eden Ünlü, "Beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlığına kavuşması için gereken her şey yapılıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatıyla hastaneye takviye amaçlı cerrah gönderildi." dedi.

Iğdır İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol da helikopter ile alanında uzman cerrah ve sağlık ekibinin Iğdır'a gönderildiğini belirtti.

"Bircan'ın sağlık durumu iyi"

CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ ise Bircan'ın Iğdır'a dün akşam geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bircan kente dün akşam geldi, sohbet ettik ve ben yanından ayrıldım o otele geçti. Sabah 10.55'te aradılar 'milletvekilimizin durumu ciddi' dediler, geldiğimde ambulans gelmişti hemen hastaneye kaldırdık. Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmiş. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız hemen ameliyata aldı, kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu iyi."

Kaynak: AA